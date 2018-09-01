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США разработали истребитель-гибрид для борьбы с РФ
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Разработан истребитель-гибрид для борьбы с Россией 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания Lockheed Martin предложила ВВС США новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает портал Defense One.
По данным издания, производитель представил «гибридную версию» c комбинированными характеристиками истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Новую боевую машину предлагается оснастить бортовой электроникой F-35.
«Lockheed предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов: компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет», — отметил собеседник портала.
Отмечается, что аналогичные модели военных самолетов концерн предлагает и Японии.
В конце мая американский журнал The National Interest сообщил, что разрабатываемые Китаем и Россией системы поиска и отслеживания уже в 2020-х годах будут способны обнаруживать F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета (около 400 миллионов долларов за машину) США приняли решение создать F-35 Lightning II стоимостью около 100 миллионов долларов за единицу.
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