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США нашли новое оружие для борьбы с Россией
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США нашли новое оружие для борьбы с Россией 

Рамблер + ещё 8 40 минут назад
Фото: Reuters
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила ВВС США гибридную версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor c комбинированными характеристиками F-22 и F-35. Истребитель, в частности, будет оснащен бортовой электроникой F-35, сообщает РИА Новости.
По версии издания, сама идея модернизации истребителей актуализировалась из-за осложнившихся отношений с Россией и Китаем.
«Lockheed предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов: компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Lockheed Martin заключила контракт на $2.9 млрд с ВВС США, предполагающий разработку и выпуск трех космических аппаратов предупреждения о ракетном нападении. Новые спутники также создаются в качестве ответа на российские и китайские разработки в области ракетного вооружения.
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