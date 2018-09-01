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В Южной Корее начала работу новая военная спецслужба
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В Южной Корее начала работу новая военная спецслужба 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня в Южной Корее официально начало работу Командование поддержки оборонной безопасности (КПОБ). Эта созданная в рамках министерства обороны спецслужба, которая сочетает функции разведки и контрразведки, появилась вместо оскандалившегося Командования оборонной безопасности. Начальник КПОБ пообещал, что отныне военная разведка никогда не будет вмешиваться во внутреннюю политику и организовывать слежку за критиками правительства.
Напомним, что две главные спецслужбы — как военное Командование оборонной безопасности, так и гражданская Национальная разведывательная служба (НРС) — были уличены во вмешательстве в выборы на стороне консерваторов, попытках оказания давления на несогласных с политикой правительства людей и слежке за обычными людьми. Это происходило в эпоху правления двух консервативных лидеров — Ли Мен Бака и Пак Кын Хе, которые сейчас отбывают тюремное заключение.
Если НРС после серьезнейших реформ удалось сохранить название, хотя три ее предыдущих руководителя и заместители оказались за решеткой, то с военными поступили более радикально. Когда выяснилось, что КОБ подготовила план по введению танков, спецназа в города Кореи и захвату основных политических институтов, то президент РК Мун Чжэ Ин дал указание полностью ликвидировать эту структуру, уволив всех сотрудников и создать новую организацию.
Сегодня утром в городе-спутнике Сеула Квачхоне, в районе правительственных зданий прошла торжественная церемония, посвященная началу работы Командования поддержки оборонной безопасности министерства обороны. В мероприятии принял участие глава военного ведомства Сон Ен Му, а также директор КПОБ генерал-полковник Нам Ён Сик.
В ходе торжественной речи генералы пообещали, что отныне военная спецслужба ни под какими предлогами не будет вмешиваться во внутреннюю политику и заниматься иными противоправными действиями, а сосредоточиться на своих основных задачах. В качестве главных направлений работы были названы контрразведывательная деятельность, охрана военных и военно-технических секретов, а также сбор разведывательной информации о Северной Корее и третьих странах. Для удобства работы на международном направлении было сразу же обозначено и англоязычное название новой военной разведки, теперь это Defense Security Support Command или сокращенно DSSC.
По сравнению с Командованием оборонной безопасности, которое просуществовало начиная с 1991 г. 27 лет и где служило в общей сложности 4200 человек, число сотрудников КПОБ сокращено на тридцать процентов и составляет около 2900 человек.
Хотя КПОБ заняла штаб-квартиру КОБ, но было подчеркнуто, что с 1 сентября 2018 г. начинает работу совершенно новая организация, а не какая-то структура, продолжающая традиции оскандалившегося Командования оборонной безопасности. Впрочем, часть сотрудников КОБ были вновь приглашены в КПОБ, но эта произошло в отношении далеко не всех бывших военных разведчиков. Сотни офицеров, которые ранее служили в КОБ, вернулись в свои обычные воинские части, к которым были приписаны.
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