Ирак запретил пролет самолету ВКС РФ

Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

Ирак запретил российскому военному самолету входить в свое воздушное пространство. Лайнер Ту-154М, следовавший из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, был вынужден вернуться в Иран . Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает агентство Al-Masdar News.

Как отмечает издание, самолет, вероятно, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы попасть в Сирию.

Багдад пока не назвал причины этого решения.

Из России в Сирию можно лететь через Турцию, однако Стамбул не разрешает российским ВКС входить в воздушное пространство страны, хотя несколько раз военные машины все же осуществляли полеты над республикой, передает «Интерфакс» . Москва для этих целей пользуется в основном воздушным пространством Ирака и Ирана.