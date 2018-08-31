НАТО и Россия: куда катится этот мир

На фоне заявлений российских властей о готовящейся военной атаке США на Сирию Россия отправила в Средиземное море военную эскадру и готовится провести самые масштабные военные учения с 1981 года. НАТО , в свою очередь, готовит крупнейшие учения за 16 лет. При этом американские генералы прямо говорят, что у Штатов нет защиты от российского и китайского оружия. Значит ли все это, что мы на пороге новой большой горячей войны сверхдержав?

Министр обороны России Сергей Шойгу на днях анонсировал крупнейшие учения в истории современной России и самые масштабные за последние 37 лет — с момента знаменитых «брежневских» военный учений «Запад-81», случившихся чуть менее чем через два года после вторжения советских войск в Афганистан

По словам Шойгу, к учениям «Восток-2018» привлекут около 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников. Шойгу сказал, что эти учения «в чем-то повторяют „Запад-81“», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее.

Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ. С 1 по 8 сентября ВМФ и ВКС России проведут учения в Средиземном море — это 26 кораблей и 34 летательных аппарата.

Размах учений выглядит как подготовка к большой войне. И вряд ли с Востоком.

Западные страны в долгу не остаются. В октябре-ноябре на территории Норвегии в Балтийском море, в непосредственной близости от российских границ, а также в Северной Атлантике пройдут крупнейшие с 2002 года учения НАТО. Эти учения станут самыми крупными учениями альянса за 16 лет и будут проходить сразу в трех «средах» — на суше, в воздухе и на море.

При этом если в политической сфере еще можно услышать, например, пренебрежительные оценки представителей американского истеблишмента в адрес амбиций России, то в военной среде с уважением к нашей стране у американцев все в порядке.

Вот, например, глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Соединенные Штаты не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военного конфликта. Слова генерала приводит издание Military Times.

Но гораздо важнее другие слова генерала. По его мнению, в настоящее время ситуация с мировой оборонной безопасностью начала меняться. «Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — резюмировал О'Шонесси.

По всем внешним признакам, в мире начинается новая масштабная гонка вооружений. В ней участвуют все ведущие военные державы, которые наращивают милитаризацию госбюджетов и разговаривают друг с другом на языке рекордных по масштабу военных учений.

Существовавшая некоторое время после распада СССР и соцлагеря иллюзия, будто «холодная война» невозможна, а эпоха военных блоков навсегда ушла в прошлое, рассеялась.

Как и надежда, что Россия станет частью Западного мира. Можно спорить, являются ли Запад и Россия врагами или пока только противниками (российский президент использует с явно саркастическим оттенком слово «партнеры»), но нет сомнений, что мы сейчас не друзья. И что Россия точно не стремится раствориться в евроатлантическом единстве. Разумеется, абсолютно обособленной экономической, политической и военной силой остается Китай. Который лидирует в мире уже не только по численности населения, но и по объему внешней торговли.

Вопрос в том, станет ли эта новая гонка вооружений ведущих мировых держав сдерживающим фактором от новой большой горячей войны. Как известно, до сих пор Россия и США друг с другом, к счастью, не воевали ни разу, США с Китаем — тоже ни разу, а Россия с Китаем в последний раз — совсем чуть-чуть на Даманском полуострове в далеком уже 1969 году.

На фоне постоянных угроз ведущих военных держав выйти из действующих соглашений об ограничении вооружений, не подкрепленных доказательной базой подозрений западных держав в адрес России в наличии запрещенного химического оружия, участия России и США в военных конфликтах далеко за их географическими пределами диалог в этой сфере приобретает едва ли не большее значение, чем встречи дипломатов.

Кстати, военный диалог между Россией и США гораздо лучше и интенсивнее, чем политический — это признали и президенты двух стран на саммите в Хельсинки. Пока странам удавалось избегать прямых военных столкновений в той же Сирии.

Но нет гарантий, что дальнейшая эскалация отношений в треугольнике США — Россия — Китай (американо-китайские отношения едва ли сильно лучше американско-российских) не приведет к локальным военным столкновениям главных мировых держав.

Да, у этих стран есть самое мощное в мире оружие и самые большие армии. Но на них и самая большая ответственность. Поэтому лучше, чтобы военная мощь сверхдержав проверялась исключительно в учениях, а не в войнах на территории третьих стран (как это случилось с превращенной в глобальный военный полигон разных держав Сирией — впрочем, во многом по вине самих ее властей) и тем более не в прямых военных действиях между самими этими сверхдержавами.

Военная мощь важна для статуса государства в современном мире, но особенности и поражающая способность всех самых современных видов оружия таковы, что это оружие неприменимо без гигантских потерь для всех сторон такого конфликта. Обычно военные учения всегда считались репетицией войн, а генералы всегда «готовились к прошлой войне». Но теперь, когда у всех ведущих военных держав есть оружие, способное не один раз в считанные минуты уничтожить все человечество, учения так и должны остаться учениями. Иначе угроза гибели человечества перестанет быть утопией.