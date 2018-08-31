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В РВСН рассказали о специалистах для «Сарматов»
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В РВСН рассказали о подготовке специалистов для комплексов «Сармат» и «Авангард» 

RT на русском + ещё 12 31 августа 2018
Фото: © Министерство обороны РФ
В Минобороны сообщили, что Российские войска стратегического назначения (РВСН) начали подготовку специалистов для работы на новейших ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард».
Об этом сообщает ТАСС.
«В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах «Авангард», «Ярс», «Сармат», — приводит слова начальника Военной академии Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера пресс-служба ведомства.
По его словам, учебные программы специалистов, которые будут работать с подобными комплексами, изменены и дополнены.
Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», а также сообщили о завершении испытаний ракеты «Сармат».
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