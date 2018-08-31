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На Украине пообещали уничтожить флот РФ за пять минут
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На Украине пообещали уничтожить флот РФ за пять минут 

Рамблер 44 минуты назад
В Киеве пригрозили уничтожить флот России за пять минут
Украинский народный депутат Юрий Береза заявил «Обозревателю», что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для противостояния российскому флоту.
По словам Березы, если Украина правильно разместит ракетные батареи в Азовском море, она сможет уничтожить любой флот, зашедший туда, «буквально за пять-десять минут».
По мнению депутата, для этих целей подойдет советское вооружение, доставшееся Украине в 1991 году.
Береза назвал действия России в Азовском море «гибридной войной», с помощью которой Москва «давит на нервы» Киеву.
В начале июля в Верховной Раде заявили, что ФСБ в течение нескольких дней задерживала в Азовском море 11 торговых судов Украины. После этого бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что украинцы должны заминировать море, чтобы противостоять России.
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия с помощью Крымского моста и своих ВМС в Азовском море пытается заблокировать порты Бердянска и Мариуполя, чтобы «отбить желание» у судовладельцев заходить туда. По его словам, число заходов в порты сократилось на десять процентов, а убытки Украины составили сотни миллионов гривен.
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