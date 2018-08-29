Корабли ВМФ уничтожили «диверсантов» в Средиземноморье

На кораблях СФ в Средиземном море прошли противодиверсионные учения

Моряки выполнили профилактическое гранатометание, провели учения по отражению условной атаки террористов на быстроходных лодках и отработали поражение малоразмерных надводных целей из крупнокалиберных пулеметов.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел плановое учение по противодиверсионной обороне во время якорной стоянки.

Как сообщили в пресс-службе флота, личный состав вахты по противоподводно-диверсионной обороне крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск» выполнил гранатометание для предотвращения нападения на корабли и суда отряда подводных диверсионных сил и средств условного противника. Также военные моряки провели учения по отражению условной атаки террористов на быстроходных лодках и отработали поражение малоразмерных надводных целей из крупнокалиберных пулеметов.

Во время якорной стоянки экипажи кораблей также отработали мероприятия по борьбе за живучесть, провели противоаварийные осмотры материальной части, а также пополнили запасы воды и топлива от танкера «Дубна».

С начала дальнего похода отряда корабли прошли около восьми тысяч морских миль. РКР «Маршал Устинов» и БПК «Североморск» вышли из главной базы Северного флота 5 июля 2018 года. Они приняли участие в Главном военно-морском параде в городе Кронштадте и последующем межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также совершили деловой заход в порт столицы Алжирской Народной Демократической Республики.