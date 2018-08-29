Ещё
Корабли ВМФ уничтожили «диверсантов» в Средиземноморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На кораблях СФ в Средиземном море прошли противодиверсионные учения 

ТК «Звезда» + ещё 155 29 августа 2018
Фото: МО РФ
Моряки выполнили профилактическое гранатометание, провели учения по отражению условной атаки террористов на быстроходных лодках и отработали поражение малоразмерных надводных целей из крупнокалиберных пулеметов.
Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел плановое учение по противодиверсионной обороне во время якорной стоянки.
Как сообщили в пресс-службе флота, личный состав вахты по противоподводно-диверсионной обороне крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск» выполнил гранатометание для предотвращения нападения на корабли и суда отряда подводных диверсионных сил и средств условного противника. Также военные моряки провели учения по отражению условной атаки террористов на быстроходных лодках и отработали поражение малоразмерных надводных целей из крупнокалиберных пулеметов.
Во время якорной стоянки экипажи кораблей также отработали мероприятия по борьбе за живучесть, провели противоаварийные осмотры материальной части, а также пополнили запасы воды и топлива от танкера «Дубна».
С начала дальнего похода отряда корабли прошли около восьми тысяч морских миль. РКР «Маршал Устинов» и БПК «Североморск» вышли из главной базы Северного флота 5 июля 2018 года. Они приняли участие в Главном военно-морском параде в городе Кронштадте и последующем межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов, а также совершили деловой заход в порт столицы Алжирской Народной Демократической Республики.
ТК «Звезда»: последние новости
СБУ перебросила диверсантов на границу с Крымом - МГБ ЛНР В Минобороны рассказали о современной боевой технике, которую задействуют в учениях «Восток-2018» США потеряли свой стратегический самолет-шпион
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу665
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей219
На Россию надвигается апокалипсис92
Вдова Захарченко выступила с заявлением227
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение