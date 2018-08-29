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В Киеве представили план защиты от России
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В Киеве представили план защиты от России 

Рамблер 1 час назад
Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в своем блоге на портале «Обозреватель» опубликовал план «противостояния возможной агрессии с моря».
По его мнению, первым шагом Украины должен стать глубокий анализ ситуации и разработка вероятных сценариев действий России. Второй шаг — политические, экономические и силовые «домашние заготовки» на случай обострения обстановки.
>> Киев перебрасывает войска к границе с Россией
Гайдук заявил, что отражение возможной агрессии надо начинать от берегов России, используя для этого любые способы — вплоть до использования сил специальных операций.
Экс-командующий ВМС призвал создать разнородную группировку, которая будет противостоять России на приморском фланге. Также он посоветовал вспомнить опыт Второй мировой войны — минные заграждения, минно-артиллерийские позиции и использование авиации. Он подчеркнул, что малые артиллерийские катера в борьбе с Россией не помогут.
Гайдук также призвал создать Морскую коллегию при Кабмине, депутатскую Комиссию Верховной Рады по государственной морской политике и специальные органы по морской политике в приморских городах.
В начале июля вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид заявила, что ФСБ в течение нескольких дней задерживала в Азовском море 11 торговых судов Украины. Позже Гайдук заявил, что украинцы должны заминировать Азовское море для борьбы с действиями России. Он предложил создать в море «взрывные ограждения» с противодесантными минами. В ответ председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинцам «вычерпать» Азовское море.
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