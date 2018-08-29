В Киеве представили план защиты от России

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в своем блоге на портале «Обозреватель» опубликовал план «противостояния возможной агрессии с моря».

По его мнению, первым шагом Украины должен стать глубокий анализ ситуации и разработка вероятных сценариев действий России . Второй шаг — политические, экономические и силовые «домашние заготовки» на случай обострения обстановки.

Гайдук заявил, что отражение возможной агрессии надо начинать от берегов России, используя для этого любые способы — вплоть до использования сил специальных операций.

Экс-командующий ВМС призвал создать разнородную группировку, которая будет противостоять России на приморском фланге. Также он посоветовал вспомнить опыт Второй мировой войны — минные заграждения, минно-артиллерийские позиции и использование авиации. Он подчеркнул, что малые артиллерийские катера в борьбе с Россией не помогут.

Гайдук также призвал создать Морскую коллегию при Кабмине, депутатскую Комиссию Верховной Рады по государственной морской политике и специальные органы по морской политике в приморских городах.