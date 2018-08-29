Самолет НАТО чуть не спровоцировал авиакатастрофу

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Самолет НАТО вновь пролетел у берегов России над Японским морем 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: Reuters
Неопознанный самолет неподалеку от российского побережья спровоцировал экстренную смену эшелонов гражданских судов над Японским морем. Это произошло второй раз за сутки, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
"Неопознанный самолет утром в среду вновь самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления десять воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам", — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, речь может идти о самолете-разведчике НАТО.
Воздушное судно осуществляло пролет вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря. При этом самолет не отвечал на запросы с земли.
"Однако в соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НATO", — подчеркнул источник.
В результате диспетчерам пришлось менять эшелоны четырех пассажирских самолетов, чтобы избежать возможной угрозы столкновения с неопознанным воздушным судном. Речь идет о двух лайнерах Токио-Париж и самолетах Токио-Амстердам, Осака-Амстердам компаний AirFrance, Japan airlines и KLM.
Накануне во вторник стало известно, что неопознанный иностранный самолет в 4:05 по московскому времени пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В результате два китайских самолета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения.
Перехват, при этом, объявлен не был. Неопознанное воздушное судно улетело.
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