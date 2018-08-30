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Трамп отказался тратиться на учения с Южной Кореей
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Трамп не видит нужды тратить большие средства на учения с Южной Кореей 

РИА Новости + ещё 3 30 августа 2018
Фото: AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. Hardin
Президент США Дональд Трамп считает, что в данный момент не следует тратить большие средства на военные учения с Южной Кореей.
"Президент (Трамп — ред.) считает, что его отношения с (лидером КНДР — ред.) Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые, и нет никаких оснований в такое время тратить большие суммы денег на совместные американо-южнокорейские военные учения. Кроме того, президент может незамедлительно начать совместные учения с Южной Кореей и Японией, если захочет. Если он это сделает, они будут намного больше, чем когда-либо прежде", — говорится в заявлении Белого дома, которое опубликовано на странице главы государства в Twitter.
США отказались от крупных учений с Южной Кореей в августе на фоне начавшегося диалога с КНДР по денуклеаризации. Однако во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют приостанавливать дальнейшие военные учения с Южной Кореей.
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