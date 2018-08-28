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В НАТО отреагировали на масштабные учения России
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В НАТО считают, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В НАТО заявили, что считают предстоящие в России учения «Восток-2018» подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта.
«Восток-2018» демонстрируют сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, — более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», — отметил Уайт.
Ранее в альянсе заявили, что военных атташе стран НАТО пригласили наблюдать за учениями «Восток-2018».
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