В НАТО отреагировали на масштабные учения России

В НАТО считают, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам»

НАТО заявили, что считают предстоящие в России учения «Восток-2018» подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта.

«Восток-2018» демонстрируют сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, — более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», — отметил Уайт.

Ранее в альянсе заявили, что военных атташе стран НАТО пригласили наблюдать за учениями «Восток-2018».