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РФ создала у берегов Сирии мощную группировку кораблей
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РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Россия нарастила группировку военно-морских сил в Средиземном море. По данным некоторых российских СМИ, это самая мощная группировка боевых кораблей за все время участия РФ в сирийском конфликте. В ее состав входят как надводные корабли, так и субмарины.
Подобные действия призваны предотвратить возможный ракетный удар США и НАТО по позициям сирийских правительственных войск и объектам инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева.
Военный специалист подчеркнул, что присутствие российских боевых кораблей в данной акватории соответствует военно-морской доктрине страны и призвано обеспечить безопасность Сирии.
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, ссылаясь на независимые источники, что террористы готовят провокацию в Сирии, чтобы затем обвинить правительственные силы САР в использовании химоружия против мирных жителей. По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара.
Пентагон опроверг заявления Минобороны РФ о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по государственным и военным объектам в Сирии.
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