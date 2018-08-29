РФ создала у берегов Сирии мощную группировку кораблей

РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии

Россия нарастила группировку военно-морских сил в Средиземном море. По данным некоторых российских СМИ, это самая мощная группировка боевых кораблей за все время участия РФ в сирийском конфликте. В ее состав входят как надводные корабли, так и субмарины.

Военный специалист подчеркнул, что присутствие российских боевых кораблей в данной акватории соответствует военно-морской доктрине страны и призвано обеспечить безопасность Сирии.

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, ссылаясь на независимые источники, что террористы готовят провокацию в Сирии, чтобы затем обвинить правительственные силы САР в использовании химоружия против мирных жителей. По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара.