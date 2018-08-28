«Томск» обстрелял торпедами «вражеские» корабли

Атомный ракетный подводный крейсер «Томск» в ходе учения провел торпедную атаку отряда надводных кораблей условного противника

В ходе зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Охотского моря атомный ракетный подводный крейсер «Томск» провёл торпедную атаку отряда кораблей условного противника.

В подводном положении субмарина скрытно приблизилась к отряду, куда входили Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый» и большие противолодочные корабли, заняла оптимальную для атаки позицию и выполнила по кораблям, имитировавшим силы условного противника, стрельбу четырьмя практическими торпедами.

После успешно проведенной атаки крейсер также скрытно покинул район.

Ранее, 27 августа атомный ракетный подводный крейсер «Томск» на учении поразил крылатыми ракетами надводную цель в Охотском море.