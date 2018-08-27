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Пуск крылатой ракеты «Вулкан» показали на видео
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Пуск крылатой ракеты «Вулкан» с корабля ТОФ: видео 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» публикует кадры учений Тихоокеанского флота, в ходе которых корабли нанесли удар по условному противнику с помощью семи крылатых ракет.
В маневрах были задействованы корабли «Варяг», «Разлив», «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск», береговые комплексы «Бастион», говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.
Мишени были поражены с помощью крылатых ракеи «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс».
Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров.
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