Пуск крылатой ракеты «Вулкан» показали на видео

Пуск крылатой ракеты «Вулкан» с корабля ТОФ: видео

В маневрах были задействованы корабли «Варяг», «Разлив», «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск», береговые комплексы «Бастион», говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.

Мишени были поражены с помощью крылатых ракеи «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс».

Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров.