Россия призвала США оставить «бесчинствующих подопечных»

Россия призвала США оставить «бесчинствующих на Азовском море подопечных»

Посольство РФ США призвало американские власти прекратить вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных", говорится в заявлении российского диппредставительства.

"Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", — сказано в сообщении.

Ранее госдепартамент США призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.

"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого", — говорится в заявлении посольства.

При этом американская сторона не упоминает о захвате российского траулера "Норд" украинскими пограничниками и о блокировании украинскими силовиками в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин", отмечается в сообщении.

Подобные обвинения призваны отвлечь внимание от нарушений прав человека как в самих США, так и в странах-сателлитах, считают в посольстве. В частности, от ситуации с арестом россиянки Марии Бутиной

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.