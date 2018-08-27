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Иран и Сирия заключили военное соглашение
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СМИ: Иран и Сирия заключили соглашение о военном сотрудничестве 

ТАСС 57 минут назад
Фото: twitter.com/IrnaEnglish
Министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило агентство IRNA.
По его данным, документ с иранской стороны подписал министр обороны Амир Хатами, а с сирийской — глава оборонного ведомства Али Абдалла Аюб.
"Это соглашение создает широкие возможности для развития двустороннего взаимодействия", — заявил по итогам переговоров Хатами. Аюб отметил, что "в Сирии закончился военный этап и начинается период восстановления страны". "Подписание военно-технического соглашения свидетельствует о развитии сотрудничества между Тегераном и Дамаском", — добавил он.
Министр обороны Ирана прибыл 26 августа с двухдневным визитом в Сирию. Хатами провел переговоры с несколькими сирийскими министрами, а также с президентом страны Башаром Асадом.
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