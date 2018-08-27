МО высказалось о российском авиаударе в Афганистане

Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане

Сообщение о нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" (запрещено в РФ — прим. ТАСС) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что "российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли".

Как сообщило ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли бомбовые удары на северо-востоке страны на границе с Таджикистаном. По их данным, удар был нанесен после боестолкновения между таджикистанскими пограничниками и боевиками.

Представитель афганской полиции заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты девять боевиков "Талибана", шесть получили ранения.

При этом власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в этом ударе.