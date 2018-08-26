Британия подняла истребители из-за самолетов ВКС РФ

Британия подняла истребители над Черным морем из-за самолетов ВКС РФ

Британские истребители Eurofighter Typhoon в воскресенье утром были подняты по тревоге для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС.

Отмечается, что самолеты взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на пролет российского противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ

Британские пилоты утверждают, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. При этом они отметили, что сближение воздушных судов было выполнено «безопасно и профессионально».

В Королевских ВВС добавили, что этот случай с сопровождением российских самолетов британскими истребителями стал уже третьим за минувшую неделю.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что все полеты российских самолетов вдоль воздушных границ страны над акваторией Черного моря выполняются в строгом соответствии с международными правилами.