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Британия подняла истребители из-за самолетов ВКС РФ
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Британия подняла истребители над Черным морем из-за самолетов ВКС РФ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Британские истребители Eurofighter Typhoon в воскресенье утром были подняты по тревоге для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС.
Отмечается, что самолеты взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на пролет российского противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ.
Британские пилоты утверждают, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. При этом они отметили, что сближение воздушных судов было выполнено «безопасно и профессионально».
В Королевских ВВС добавили, что этот случай с сопровождением российских самолетов британскими истребителями стал уже третьим за минувшую неделю.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что все полеты российских самолетов вдоль воздушных границ страны над акваторией Черного моря выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
В пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне добавил, что самолеты ВКС РФ над Черным морем патрулировали российские границы, в то время как поднятые по тревоге британские истребители находились в 2000 километров от Британских островов, пишет РИА Новости.
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