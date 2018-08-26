Ещё
«Беркуты» будут летать на новых вертолетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиагруппа «Беркуты» собралась летать на новых вертолетах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летчики пилотажной группы «Беркуты», которые выполняют пилотаж на боевых вертолетах, ждут поступления новых Ми-28НМ, чтобы продемонстрировать их возможности, заявил начальник исследовательского отдела анализа 344-го центра армейской авиации подполковник Александр Воронов.
«Изначально группа «Беркуты» была создана на вертолетах Ми-24. Затем, когда поступили на вооружение вертолеты Ми-28Н, мы постепенно перешли на пилотирование на них. Когда нам поставят Ми-28НМ, перейдем и на эти машины», — передает его слова ТАСС.
По его словам, «Беркуты» стремятся показать возможности вертолетной техники российского производства, и могут выполнять полеты «как на Ми-24, Ми-35 и их модификациях, так и на вертолетах Ми-28».
«Мы хотим показать развитие нашего российского оружия, а именно вертолетостроения, поэтому мы и перешли на Ми-28», — отметил Воронов.
В 2015 году на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области один из вертолетов пилотажной группы «Беркуты» — Ми-28Н «Ночной охотник» — при выполнении одного из элементов неожиданно накренился и стал падать, при столкновении с землей машина загорелась, один летчик погиб. После этого было решено временно приостановить полеты вертолетов Ми-28.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Около Греции нашли 50 следящих за НАТО «кораблей-разведчиков» В Минобороны рассказали о разработке оружия на новых физических принципах Путин объявил о внезапной проверке боеготовности в ЦВО и ВВО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия подняла истребители над Черным морем500
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве25
Ротару сделала заявление после госпитализации55
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар119
Порошенко ждет российские миллиарды211
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение