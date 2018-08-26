НАТО нашло возле Греции «корабли-разведчики» США

НАТО передала береговой охране и военно-морским силам Греции список из 50 «подозрительных судов», которые проводят разведку в Эгейском море возле берегов Греции.

Как пишет газета Real, речь идёт о рыболовных, парусных и прогулочных судах, плавающих в Эгейском море для сбора информации. Их интересуют не только греческие военные объекты и деятельность, но и передвижение американцев, которое на сегодняшний день на территории Греции является повышенным.

Как утверждается в статье «Шпионские игры в Эгейском море», список насчитывает 50 судов с названиями. США активизировали деятельность в регионе, который превращается в американский полигон.

По данным издания, русские не одни, кто напоминает «американский полигон». В связи с этим греко-американские связи в сфере обороны в прямом и переносном значении находятся в апогее.

«Американцы начали «бороздить воды», помимо Суды, и в Ларисе (город в центральной Греции — ред.). Несколько дней назад обновлено соглашение Греция — США о размещении беспилотных летательных аппаратов MQ-9. США меняют беспилотники на авиабазе в Ларисе на более современные, а также проводят разведку, в том числе и в Эгейском море», — говорится в публикации.

Как пишет газета, надёжность Турции как союзника НАТО, ставится аналитическими центрами под сомнение. В отличие от официальных заявлений властей Греции издание не видит улучшения отношений между Афинами и Анкарой после освобождения двух греческих военных, которые находились после незначительного пограничного инцидента в тюрьме 5,5 месяцев.