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НАТО нашло возле Греции «корабли-разведчики» США
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НАТО нашло возле Греции «корабли-разведчики» США 

News.ru 3 часа назад
Фото: wikipedia.org/public domain/navy.mil
НАТО передала береговой охране и военно-морским силам Греции список из 50 «подозрительных судов», которые проводят разведку в Эгейском море возле берегов Греции.
Как пишет газета Real, речь идёт о рыболовных, парусных и прогулочных судах, плавающих в Эгейском море для сбора информации. Их интересуют не только греческие военные объекты и деятельность, но и передвижение американцев, которое на сегодняшний день на территории Греции является повышенным.
Как утверждается в статье «Шпионские игры в Эгейском море», список насчитывает 50 судов с названиями. США активизировали деятельность в регионе, который превращается в американский полигон.
По данным издания, русские не одни, кто напоминает «американский полигон». В связи с этим греко-американские связи в сфере обороны в прямом и переносном значении находятся в апогее.
«Американцы начали «бороздить воды», помимо Суды, и в Ларисе (город в центральной Греции — ред.). Несколько дней назад обновлено соглашение Греция — США о размещении беспилотных летательных аппаратов MQ-9. США меняют беспилотники на авиабазе в Ларисе на более современные, а также проводят разведку, в том числе и в Эгейском море», — говорится в публикации.
Как пишет газета, надёжность Турции как союзника НАТО, ставится аналитическими центрами под сомнение. В отличие от официальных заявлений властей Греции издание не видит улучшения отношений между Афинами и Анкарой после освобождения двух греческих военных, которые находились после незначительного пограничного инцидента в тюрьме 5,5 месяцев.
В статье утверждается, что освобождение военных никак не связано с изменением климата в отношениях Греции и Турции. Напротив, МИД Турции после решения о предоставлении убежища одному из восьми турецких военных показало намерение ужесточить позицию Турции в Эгейском море.
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