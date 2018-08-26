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На закрытии «Армии-2018» пройдут два масштабных авиашоу
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На закрытии форума «Армия-2018» пройдут два масштабных авиашоу 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Два масштабных авиационных показа пройдут в подмосковном парке "Патриот" в воскресенье, в день закрытия форума "Армия-2018". Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, одно авиашоу пройдет над полигоном Алабино, а второе — над аэродромом Кубинка, их общая продолжительность составит около пяти часов.
"В рамках заключительного дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" Воздушно-космические силы проведут два масштабных динамических показа авиационной техники", — сказали в российском военном ведомстве.
Первое шоу на полигоне Алабино откроет пилотажная группа "Стрижи", которая выполнит комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей. Также над Алабино в воздушном строю пролетят вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, Ми-26, самолеты МиГ-29СМТ, Су-34, Су-35С. Перед зрителями выступят летчики пилотажной группы "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н, а одиночный пилотаж продемонстрирует экипаж вертолета Ка-52.
"Второй воздушный показ пройдет на аэродроме Кубинка, в нем примут участие все пилотажные группы, задействованные в форуме — "Русские витязи", "Стрижи", "Беркуты" и "Первое августа" ВВС Китая", — сообщили в Минобороны.
Одиночный пилотаж в Кубинке выполнят экипажи самолетов Як-130, Як-152, вертолетов Ка-52 и Ми-28Н. Летная программа продлится до 17:00 мск.
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