ВСУ продали оружие ополченцам ДНР 

В Донецкой народной республике рассказали, что участники одного из украинских националистических подразделений продали ополчению ДНР миномет «Василек» и боеприпасы к нему. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР, передает РИА Новости.
Он пояснил, что продажа оружия объясняется стремлением избежать конфискации неучтенного вооружения. Ранее также появлялись сообщения о продаже украинскими силовиками оружия ополченцам.
«Представители одного из подразделений УДА для исключения конфискации неучтенного вооружения продали нам очередной автоматический миномет 2Б9 "Василек" и боеприпасы к нему», — рассказал он.
По его словам, такой шаг украинских силовиков связан с «жесткими мероприятиями по зачисткам со стороны СБУ» накануне визита в подконтрольную Киеву Авдеевку руководства Украины. В субботу сюда приехал президент Украины Петр Порошенко.