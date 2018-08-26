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ВСУ продали оружие ополченцам ДНР
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ВСУ продали оружие ополченцам ДНР 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Донецкой народной республике рассказали, что участники одного из украинских националистических подразделений продали ополчению ДНР миномет «Василек» и боеприпасы к нему. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР, передает РИА Новости.
Он пояснил, что продажа оружия объясняется стремлением избежать конфискации неучтенного вооружения. Ранее также появлялись сообщения о продаже украинскими силовиками оружия ополченцам.
«Представители одного из подразделений УДА для исключения конфискации неучтенного вооружения продали нам очередной автоматический миномет 2Б9 "Василек" и боеприпасы к нему», — рассказал он.
По его словам, такой шаг украинских силовиков связан с «жесткими мероприятиями по зачисткам со стороны СБУ» накануне визита в подконтрольную Киеву Авдеевку руководства Украины. В субботу сюда приехал президент Украины Петр Порошенко.
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