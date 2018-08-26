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ВСУ продали ополченцам ДНР миномет
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В ДНР заявили о продаже ВСУ миномета «Василек» ополченцам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители одного из украинских националистических подразделений продали ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики миномет "Василек" и боеприпасы к нему, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
"Представители одного из подразделений УДА для исключения конфискации неучтенного вооружения продали нам очередной автоматический миномет 2Б9 "Василек" и боеприпасы к нему", — сказал представитель командования ДНР.
Он отметил, что на такой шаг украинские силовики пошли "ввиду жестких мероприятий по зачисткам со стороны СБУ" в связи с предстоящим визитом в подконтрольную Киеву Авдеевку руководства Украины.
Ранее в командовании ДНР заявляли, что украинские силовики периодически продают оружие ополченцам.
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