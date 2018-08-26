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Министр обороны Ирана прибыл в Сирию
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Глава минобороны Ирана прибыл с визитом в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Ирана Амир Хатами в воскресенье прибыл в Дамаск с двухдневным визитом, сообщает иранское агентство IRNA.
По прибытии в аэропорт министра встретили представители сирийского военного ведомства, посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади и иранский военный атташе. Как ожидается, в ходе поездки глава иранского минобороны встретится с президентом Сирии Башаром Асадом.
Иран, наряду с РФ и Турцией, является гарантом перемирия в САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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