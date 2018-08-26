Названа главная проблема армии США

Ираке, -Главная проблема для армии США — не Северная Корея, Китай или Россия, а нежелание использовать дипломатию вместо авианосцев и распыление военной силы по всему миру. Вашингтону нужны мудрые лидеры, понимающие, что армия — лишь один из многих инструментов, который надо использовать аккуратно и умеренно, — считает подполковник армии США в отставки Дэниел Девис. Его статью опубликовал The National Interest . Дэвис перечисляет военные операции последних лет: в Афганистане Ливии , — давшие результат, противоположный ожидаемому. Регионы, где "наводила порядок" армия США, погрузились в хаос, а исходящая от них угроза мировой безопасности и стабильности многократно возросла.

США все чаще используют угрозу военной силы, чтобы подчинить Иран и Северную Корею. После 2001 года каждая администрация использует (или расширяет) масштабы учений в Европе и Азии, чтобы противодействовать, соответственно, России и Китаю. Америка дорого заплатила за это: по официальным данным Пентагона в боевых действиях с 11 сентября 2001 года погиб 6971 военнослужащий, более 52 тысяч были ранены.

— Соответствует ли это интересам национальной безопасности США? Если в результате снизилась террористическая угроза, отношения с Россией и Китаем стали более стабильными, а вооруженные силы США укрепились — можно сказать, цена того стоила, — пишет Дэвис. — Но вместо этого Америка приобрела нечто противоположное.

Соединенным Штатам необходимо внести изменений в свою стратегию. Во-первых, надо признать, что военная мощь не может решить политических, этнических или религиозных проблем. Во вторых, в Вашингтоне должны понять, что Америка не может решить все проблемы в мире и пытаться тоже не стоит.