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Итоги внезапной проверки ВС РФ подвели в Минобороны
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Итоги внезапной проверки ВС РФ подвели в Минобороны 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
Минобороны публикует самые зрелищные кадры маневров войск ЦВО и ВВО, проведенные в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
Завершилась внезапная комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил РФ, которая стартовала 20 августа и длилась пять дней. Проверка затронула силы Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Сегодня Министерство обороны России опубликовало итоговый видеоролик с лучшими кадрами маневров.
Основная цель внезапной комплексной проверки — оценка состояния боевой готовности органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей, проверка качества их подготовки к участию в маневрах «Восток-2018», способности войск к действиям при разрешении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности страны, а также антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.
Всего в проверке было задействовано 262 тысячи военнослужащих, более одной тысячи летательных аппаратов, до 900 танков, свыше 31 тысячи единиц вооружения и военной техники и более 300 кораблей и судов.
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