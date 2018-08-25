«Большой позор маленького флота»

Как на Украине объясняют нежелание забирать свои корабли из Крыма

В Совете Федерации назвали выдумками заявления бывшего главы Военно-морских сил Украины Сергея Гайдука о том, что Киев не возвращает свои корабли из Крыма в связи с нежеланием потерять аргумент в международных судах.

«Не мирового сообщества это касается — там никаких шансов нет, — это касается внутренней ситуации на Украине и предстоящих выборов президента и Верховного совета Украины. Если они забирают, то демонстрируют слабость перед наиболее радикальной частью украинского сообщества», — отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее Гайдук заявил, что в вопросе возвращения своих кораблей Киев ориентируется исключительно на мировое сообщество.

«Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Гайдук при этом признал, что Украина не смогла должным образом использовать советскую технику, которая была получена при перераспределении кораблей Черноморского флота СССР.

«Мы получили в своё время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом, а проектов бывшего СССР, так называемых долгостроев, мы достроили только пять. Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота», — сказал Гайдук.

На сегодняшний день в Крыму остаётся 17 единиц украинской военно-морской техники, в том числе 11 боевых кораблей. Среди них большой десантный корабль «Константин Ольшанский», подводная лодка проекта 641 «Запорожье», а также противолодочные корветы «Луцк» и «Тернополь».

Цеков отмечает, что Россия уже предлагала Украине забрать свои корабли, однако та отказалась.

«Пусть забирают! Мы же им сказали: «Забирайте!» Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны? Уже не один раз говорили: «Забирайте их», — сказал сенатор.

Так, вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику предлагал президент России Владимир Путин. Это заявление прозвучало на встрече главы государства с представителями российских СМИ 11 января 2018 года.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму ещё есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — сказал он.

Прямого ответа на это предложение со стороны Киева не последовало, однако президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов вернуть украинские корабли только вместе с Крымом.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идёт не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», — сказал он.

«Кошмар содержания»

Отказ Киева возвращать корабли из Крыма связан с тем, что у Украины нет средств на их содержание, отметил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник запаса Сергей Ченнык. В беседе с RT он отметил, что, даже если Россия окажет помощь в транспортировке судов, Украина не сможет их использовать.

«Им это (возврат кораблей. — RT) не нужно, потому что праздника возвращения не будет, а кошмар финансирования содержания нагрянет очень быстро. Они будут придумывать любой способ, чтобы говорить, что наш флот свою героическую миссию выполнил», — сказал он.

Это связано с общим очень плохим состоянием тех украинских кораблей, которые расположены в Крыму, поясняет Ченнык. Даже их комплектующие, считает он, уже нельзя использовать для действующих кораблей.

То, что украинский флот находится в крайне плачевном состоянии, признают и в самом Киеве. Так, заместитель министра оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что на море у них «есть только дуля».

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — ответил он на призыв нарастить военно-морское присутствие Украины в Азовском море.

Ченнык отмечает, что украинские власти сами «двадцать с лишним лет доводили до состояния ржавого металла» свои корабли.