В России приготовились создать супероружие

ПВО получит оружие на новых физических принципах

Оружие на новых физических принципах, как то: методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам, получит ПВО, заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме "Армия-2018".

По его словам, уже к концу 1990-х годов российская система войсковой ПВО опережала на десять лет западные аналоги.