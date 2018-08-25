Ещё
В России приготовились создать супероружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПВО получит оружие на новых физических принципах 

Вести.Ru 47 минут назад
Оружие на новых физических принципах, как то: методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам, получит ПВО, заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме "Армия-2018".
По его словам, уже к концу 1990-х годов российская система войсковой ПВО опережала на десять лет западные аналоги.
Генерал также сообщил о 7 научных работах в области радиолокации и электродинамики Смоленской академии ПВО, передает РИА Новости.
Вести.Ru: последние новости
Минобороны: боевики готовят очередную "химическую" провокацию в Сирии США обозначили условия нанесения нового удара по Сирии Эксперты из США раскритиковали удручающее состояние флота ФРГ
Комментарии39  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии112
Навальный задержан667
Дочь Урганта отказалась жить в России89
Страшные подробности насилия Хачатуряна283
Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение216
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение