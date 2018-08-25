ПВО получит оружие на новых физических принципах 

Оружие на новых физических принципах, как то: методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам, получит ПВО, заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме «Армия-2018».
По его словам, уже к концу 1990-х годов российская система войсковой ПВО опережала на десять лет западные аналоги.
Генерал также сообщил о 7 научных работах в области радиолокации и электродинамики Смоленской академии ПВО, передает РИА Новости.