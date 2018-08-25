В РФ предупредили о провокации США в Сирии

В Минобороны рассказали о готовящемся ударе США по Сирии

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", — сказал он.

Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Представитель Минобороны РФ отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.