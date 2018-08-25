Оружие «Прометея»: обороноспособность РФ усилится

Как новейшая дальнобойная зенитная ракета усилит обороноспособность России

На форуме «Армия-2018» концерн ВКО «Алмаз-Антей» опубликовал тактико-технические характеристики новейшей зенитной ракеты 40Н6. Боеприпас сможет перехватывать аэродинамические и баллистические цели на дальности от 5 до 380 км. 40Н6 станет так называемой дальней рукой российской противовоздушной обороны. Эксперты ожидают, что ракета пополнит арсенал комплексов С-500 «Прометей».

Стали известны характеристики новейшей зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6. Как говорится в мультимедийной презентации концерна ВКО «Алмаз-Антей», ракета будет способна сбивать цели на дальности от 5 до 380 км. Средняя скорость боеприпаса составит 1190 м/c, стартовая масса — 1893 кг. Подготовка 40Н6 к пуску займёт не более 15 секунд.

40Н6 предназначена для перехвата современных бомбардировщиков (включая исполненных по стелс-технологии), истребителей, самолётов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения), стратегических беспилотников, высокоточных ракет, в том числе крылатых и гиперзвуковых. Также ЗУР способна уничтожать баллистические ракеты, летящие со скоростью 4800 м/с.

«Это действительно универсальная ракета, которую часто называют «дальней рукой». С большой вероятностью, помимо авиации и ракет, она сможет перехватывать цели в ближнем космосе, в частности спутники. Высота поражения будет достигать 150 км (в СМИ встречаются данные о 200—250 км), при этом баллистические цели 40Н6 будет сбивать на высоте 20—40 км», — заявил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Внеатмосферный перехват

Разработка 40Н6 стартовала, предположительно, в середине 2000-х годов. В феврале 2012 года главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин сообщил, что работа над дальнобойной ЗУР (свыше 250 км) происходила в рамках программы создания зенитного ракетного комплекса С-400«Триумф». По его словам, специалистам «пришлось решать ряд новых научно-технических задач, связанных с обеспечением стрельбы за радиогоризонт».

28 июня 2012 года командующий войсками ПВО-ПРО обороны (ВКО) России генерал-майор Андрей Дёмин заявил, что ракета прошла испытания и «в ближайшее время поступит в войска».

В годовом отчёте за 2012 год ОАО « Московский машиностроительный завод «Авангард» (входит в «Алмаз-Антей») указывается, что предприятие занималось «конструкторско-технологической отработкой и доведением до серийного производства изделий 40Н6». Опытно-конструкторские работы по созданию автоматизированной аппаратуры для проверки бортовой электросети 40Н6 «Авангард» проводил совместно с ОАО «Гранит» ( Москва ), которое специализируется на ремонте и сервисном обслуживании сложных систем вооружений.

«Принятие на вооружение 40Н6 затянулось. Я думаю, тут множество причин. Военные могли переоценить возможности промышленности или изменить требования к характеристикам ракеты. На мой взгляд, было решено создать по-настоящему уникальную ЗУР, которая сможет решать задачи, казавшиеся ранее фантастикой», — предположил Корнев.

В апреле 2015 года заместитель командующего войсками Воздушно-космической обороны генерал-майор Кирилл Макаров заявил, что опытный образец ЗУР перехватил учебную мишень на дальности чуть менее 400 км.

7 марта 2017 года на селекторном совещании Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал об испытаниях «перспективной ЗУР большой дальности». 3 июля 2018 года агентство ТАСС сообщило о завершении государственных испытаний 40Н6Е на полигоне Капустин Яр и скором поступлении поступлении на вооружение.

40Н6 представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с аэродинамическими рулями-стабилизаторами. Чтобы ЗУР смогла поражать загоризонтные цели, её оснастили принципиально новой головкой самонаведения (ГСН) разработки ЦКБ «Алмаз»

Головка работает в полуактивном режиме, но по команде расчёта ЗРК способна переходить в активный, который сопровождается поиском противника. На 40Н6 установлена инерциальная система управления, благодаря которой обеспечивается корректировка полёта.

«Особенность загоризонтальных перехватов заключается в сложности определения точных координат цели. Скорее всего, 40Н6 будет запускаться в район нахождения противника. Селекцию цели она будет производить самостоятельно. Кроме того, новейшая ЗУР наверняка будет использовать возможности единого информационного поля, которое постепенно создаётся в наших войсках», — отметил Корнев.

В отечественных и западных СМИ можно встретить точку зрения, что 40Н6 пополнит арсенал ЗРК С-400 и С-500 «Прометей». По информации военно-аналитического журнала Jane's Missiles & Rockets, на пусковой установке «Триумфа» могут разместиться две единицы 40Н6.

«На мой взгляд, С-400 не будет вооружён новейшей ЗУР. Для того чтобы вооружить этими ракетами С-400, придётся вносить изменения в конструкцию. Дело в том, что на 40Н6 установлен большой и мощный двигатель. По своим массогабаритным характеристикам ЗУР превосходит боеприпасы, которые используются в «Триумфе», — сообщил Корнев.

Противоракетный щит

Корнев предполагает, что 40Н6 станет оружием перспективного комплекса С-500, разработку которого завершает концерн «Алмаз-Антей». «Прометей» сможет поражать все типы целей, летящие со скоростью до 20 Махов. В зоне досягаемости системы будут боевые части баллистических ракет и самолёты-невидимки.

«Я предполагаю, что С-500 и С-400 будут объединены в единую информационно-командную систему. Если потребуется осуществить внеатмосферный перехват, то это сделает «Прометей». Поэтому нет смысла вкладывать деньги в конструкционные изменения «Триумфа», — сказал Корнев.

В мае 2018 американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что С-500 успешно поразил воздушную мишень на дистанции свыше 480 км, установив абсолютный мировой рекорд. Западные аналитики считают, что «Прометей» способен перехватывать ракеты, авиацию и спутники на дальности до 500—600 км.

Первая ЗРК должна поступить в войска 2020 году. Приобретение С-500 включено в госпрограмму вооружения на 2018—2027 годы. Помимо 40Н6, на вооружении «Прометея» будут находиться гиперзвуковые ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

«Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться. Речь идёт о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы, в сотне километров от земли», — заявил в марте 2017 года генеральный конструктор «Алмаз-Антей» Павел Созин.

Макет пусковой установки ЗРК С-500 © militaryrussia.ru

По его словам, С-500 — это «не просто отдельно взятый комплекс, а именно система, решающая целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны». Созин уверен, что «Прометей» превзойдёт по своим базовым характеристикам все существующие и перспективные иностранные аналоги.