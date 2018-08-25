США пригрозили «еще более мощным» ударом по Сирии

По информации агентства, такое заявление Болтон сделал на встрече с российским коллегой в Женеве. Источники рассказали, что у американских властей есть сведения о возможном применении войсками Асада химоружия. На это США готовы ответить мощными военными действиями.

Ранее 23 августа сообщалось, что Джону Болтону и Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление по результатам встречи из-за вопроса о возможном вмешательстве Москвы в выборы в США. По словам Болтона, он дал понять, что Вашингтон «не допустит вмешательства в 2018-м и готов предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это». Патрушев в свою очередь отметил, что заявление не подписали из-за позиции США, и никаких обвинений в отношении России в ходе встречи не прозвучало.