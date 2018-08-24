Су-57 приблизят к шестому поколению

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

«Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения», — добавил собеседник агентства.

По его словам, на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

В августе этого года пятый летный опытный образец перспективного российского истребителя Су-57 (Т-50-5Р с бортовым номером 055) впервые был замечен с подвесным контейнером целеуказания 101КС-Н.