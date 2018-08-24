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Бурунди хочет купить у России ЗРПК «Панцирь-С1»
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Бурунди хочет купить у России ЗРПК «Панцирь-С1» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бурунди интересуется покупкой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", сообщил журналистам министр обороны страны Эммануэль Нтахомвукье.
"Мне очень интересно то, что я увидел. Об этом комплексе мне очень много рассказывали. Он очень мощный… Моя страна заинтересована в его покупке", — сказал Нтахомвукье "на полях" международного форума "Армия-2018".
Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.
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