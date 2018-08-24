В Забайкалье подняли по тревоге войска во всех частях региона

Дмитрий Булгаков. За маневрами следит заместитель министра обороны РФ

В Забайкалье проходят учения подразделений материально-технического обеспечения, по тревоге были подняты войска во всех частях региона.

Практические стрельбы проводят больше тысячи военнослужащих, в распоряжении которых есть около 400 орудий, включая «Гвоздики», и «Акации», и «Грады», а также противотанковые комплексы «Штурм» и минометы «Сани».

За маневрами следит заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Сегодня ему показали новую военную технику и посадку транспортного самолета на полевой аэродром.