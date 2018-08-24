В Забайкалье подняли по тревоге войска

За маневрами следит заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
В Забайкалье проходят учения подразделений материально-технического обеспечения, по тревоге были подняты войска во всех частях региона.
Практические стрельбы проводят больше тысячи военнослужащих, в распоряжении которых есть около 400 орудий, включая «Гвоздики», и «Акации», и «Грады», а также противотанковые комплексы «Штурм» и минометы «Сани».
За маневрами следит заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Сегодня ему показали новую военную технику и посадку транспортного самолета на полевой аэродром.
«Современные Вооруженные Силы это мобильные быстроподвижные войска, следовательно, структура МТО должна обеспечивать эти войска. Поэтому не может ни на один день, ни на один год (произойти) остановка в разработке техники», — констатировал он.