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Минобороны представит будущий облик авианосца
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Минобороны представит будущий облик авианосца 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Проект разрабатывается при участии научно-исследовательских институтов, специалистов ВМФ и судостроительных заводов
Варианты проектов атомного авианосца и авианесущего крейсера сейчас разрабатываются при участии НИИ, специалистов ВМФ и судостроительных заводов. Об этом сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.
«Этот вопрос действительно сегодня прорабатывается проектными бюро, в том числе, Объединенной судостроительной корпорации, потому что сегодня компетенций по созданию такого корабля у других бюро нет», — сказал Тряпичников «Звезде».
Тряпичников подчеркнул, что в разработке специально задействовали, судостроительные заводы, которым необходимо будет модернизировать собственные производственные мощности под новую задачу. Он подчеркнул, что несмотря на высокую стоимость проекта, решение по его будущему облику вскоре будет принято.
«Да, это дорого, но корабль должен быть современным, выполнять соответствующие задачи, и в ближайшее время такое решение будет принято», — отметил Тряпичников.
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