Ещё
Шойгу встретится с министром обороны Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу 24 августа проведёт встречу с министром обороны и главой разведки Турции 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в пятницу, 24 августа, в Москве проведёт встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом.
Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в распоряжение RT.
«Главы военных ведомств продолжат предметный диалог, начатый неделю назад также на двусторонней встрече в Москве, по актуальным темам региональной безопасности, ситуации в Сирии и двустороннего взаимодействия стран по линии военных ведомств», — заявили в Минобороны России.
17 августа Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии.
RT на русском: последние новости
Танк Т-34 перевернулся при погрузке после парада в Курске В России началась масштабная проверка боеготовности в преддверии учений «Восток-2018» Минобороны опубликовало рассекреченные документы по случаю 75-й годовщины Курской битвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи218
В деле группы Дятлова произошел новый поворот109
Мем про Агутина стал популярен в США7
Прилепин объяснил свое задержание105
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»17
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
03:56
Москвичей предупредили о приходе осенней хандры
Новости Москвы
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
00:41
Мем про Агутина стал популярен в США
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение