Шойгу встретится с министром обороны Турции

Шойгу 24 августа проведёт встречу с министром обороны и главой разведки Турции

Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Главы военных ведомств продолжат предметный диалог, начатый неделю назад также на двусторонней встрече в Москве, по актуальным темам региональной безопасности, ситуации в Сирии и двустороннего взаимодействия стран по линии военных ведомств», — заявили в Минобороны России.

17 августа Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии.