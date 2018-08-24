Шойгу встретится с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в пятницу, 24 августа, в Москве проведёт встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом.
Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в распоряжение RT.
«Главы военных ведомств продолжат предметный диалог, начатый неделю назад также на двусторонней встрече в Москве, по актуальным темам региональной безопасности, ситуации в Сирии и двустороннего взаимодействия стран по линии военных ведомств», — заявили в Минобороны России.
17 августа Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии.