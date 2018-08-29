Ту-22М3 разбомбили «террористов» на учениях ШОС

Бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили «террористов» на учениях ШОС

Самолеты нанесли удар по позициям условного незаконного бандформирования на полигоне в Челябинской области

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по позициям условного незаконного бандформирования на учениях Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018» на полигоне в Челябинской области.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, по базовому лагерю подготовки «незаконных вооруженных формирований», который обнаружили беспилотники и самолет-разведчик Су-24, пара Ту-22М3 Российской Федерации нанесла бомбовый удар.

В учебно-боевом эпизоде было задействовано 58 единиц авиатехники, в том числе многофункциональные истребители Су-30СМ ВВС Казахстана, российские фронтовые бомбардировщики Су-24, китайские истребители J-11 Shenyang и бомбардировщики JH-7 Xian, а также беспилотные летательные аппараты Казахстана «Скайларк», китайские «Сюйбо» и российские «Орлан-10» и «Элерон-3».

Совместные антитеррористические учения стран — членов ШОС «Мирная миссия — 2018» проходят под Челябинском с 22 по 29 августа. В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения Сухопутных войск и авиация армий Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана. Представители Узбекистана присутствуют на учениях в качестве наблюдателей.