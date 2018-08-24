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Во Владивостоке открылся форум «Армия-2018»
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Во Владивостоке открылся форум «Армия-2018» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Форум "Армия-2018" открылся в пятницу во Владивостоке на Корабельной набережной, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Форум "Армия-2018" является демонстрацией последних достижений страны в области собственной оборонной способности. Сегодня мы должны продемонстрировать жителям города Владивостока, всей стране и всему миру, что Тихоокеанский флот, Восточный военный округ является надежной защитой и гаранта мира на Дальнем Востоке", — рассказал на открытии заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению, контр-адмирал Игорь Королев.
На Корабельной набережной в рамках выставки можно увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику и современное стрелковое вооружение.
Форум "Армия-2018" будет работать во Владивостоке на шести площадках. На базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском пройдет научно-деловая программа форума. В Доме офицеров Тихоокеанского флота начала работу экспозиция инновационных разработок, образцов продукции военного и двойного назначения, представленных предприятиями промышленности, научно-исследовательскими организациями и вузам. На аэродроме Центральная Угловая участники форума могут ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ.
В филиале парка "Патриот" на острове Русском организована экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. На водной станции ЦСКА пройдут соревнований по морским робототехническим комплексам, в которых примут участие телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и автономные необитаемые подводные аппараты.
Форум "Армия-2018" продлится во Владивостоке по 26 августа. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером международного научно-технического форума "Армия-2018". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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