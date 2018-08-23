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Сьерра-Леоне закупит у РФ технику для армии
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Сьерра-Леоне планирует закупить у России технику для армии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сьерра-Леоне планирует заключить договоры на закупку военной техники для национальной армии, в первую очередь для тыловых подразделений, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны республики Симеон Шериф на форуме "Армия-2018".
"Правительство Сьерра-Леоне готовится заключить контракт о закупках тыловой техники и вооружения. На данный момент у страны два приоритетных направления — обеспечение национальной безопасности и обеспечение международной безопасности в составе миротворческих контингентов", — сказал замминистра обороны по итогам посещения выставочного павильона госкорпорации "Ростех".
"Больше всего делегацию республики впечатлили автомобили "Камаз" и их применение в боевых условиях, которое она наблюдала на динамическом показе", — отметил замглавы военного ведомства.
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