На параде в Курске произошло ЧП

Кроме того, местный портал KurskTV опубликовал видео, запечатлевшее, как завалившийся на правый бок Т-34 был поставлен на гусеницы другим военным транспортным средством под аплодисменты толпы

5/9 Кроме того, местный портал KurskTV опубликовал видео, запечатлевшее, как завалившийся на правый бок Т-34 был поставлен на гусеницы другим военным транспортным средством под аплодисменты толпы

Также там сообщили, что после происшествия на место прибыло ремонтное подразделение, которое погрузило танк на трал и доставило в пункт дислокации

4/9 Также там сообщили, что после происшествия на место прибыло ремонтное подразделение, которое погрузило танк на трал и доставило в пункт дислокации

В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» рассказали, что в результате инцидента, произошедшего около 12:10 по местному времени, никто не пострадал, в том числе механик-водитель Т-34

3/9 В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» рассказали, что в результате инцидента, произошедшего около 12:10 по местному времени, никто не пострадал, в том числе механик-водитель Т-34

На кадрах видно, как бронемашина на глазах еще не разошедшихся зрителей упала с платформы, на которой должна была покинуть место парада

2/9 На кадрах видно, как бронемашина на глазах еще не разошедшихся зрителей упала с платформы, на которой должна была покинуть место парада

Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash

1/9 Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash

Легендарный танк Т-34 перевернулся после парада в Курске.

Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как бронемашина на глазах еще не разошедшихся зрителей упала с платформы, на которой должна была покинуть место парада.

В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» рассказали, что в результате инцидента, произошедшего около 12:10 по местному времени, никто не пострадал, в том числе механик-водитель Т-34. Также там сообщили, что после происшествия на место прибыло ремонтное подразделение, которое погрузило танк на трал и доставило в пункт дислокации.

Кроме того, местный портал KurskTV опубликовал видео, запечатлевшее, как завалившийся на правый бок Т-34 был поставлен на гусеницы другим военным транспортным средством под аплодисменты толпы.