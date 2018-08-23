Ещё
На параде в Курске произошло ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На параде в Курске произошло ЧП 

Рамблер 20 минут назад
Легендарный танк Т-34 перевернулся после парада в Курске.
1/9  Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash
Фото:
2/9  На кадрах видно, как бронемашина на глазах еще не разошедшихся зрителей упала с платформы, на которой должна была покинуть место парада
Фото:
3/9  В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» рассказали, что в результате инцидента, произошедшего около 12:10 по местному времени, никто не пострадал, в том числе механик-водитель Т-34
Фото:
4/9  Также там сообщили, что после происшествия на место прибыло ремонтное подразделение, которое погрузило танк на трал и доставило в пункт дислокации
Фото:
5/9  Кроме того, местный портал KurskTV опубликовал видео, запечатлевшее, как завалившийся на правый бок Т-34 был поставлен на гусеницы другим военным транспортным средством под аплодисменты толпы
Фото:
6/9 
Фото:
7/9 
Фото:
8/9 
Фото:
9/9 
Фото:
Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как бронемашина на глазах еще не разошедшихся зрителей упала с платформы, на которой должна была покинуть место парада.
В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» рассказали, что в результате инцидента, произошедшего около 12:10 по местному времени, никто не пострадал, в том числе механик-водитель Т-34. Также там сообщили, что после происшествия на место прибыло ремонтное подразделение, которое погрузило танк на трал и доставило в пункт дислокации.
Кроме того, местный портал KurskTV опубликовал видео, запечатлевшее, как завалившийся на правый бок Т-34 был поставлен на гусеницы другим военным транспортным средством под аплодисменты толпы.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова38
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду609
На параде в Курске произошло ЧП19
Кого из российских звезд убил СПИД120
Какая у тебя бандура: Максакова пристроилась к новому мужику1
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение