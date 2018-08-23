Ещё
«Сармат» для спецназа создали с учетом сирийского опыта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сармат» для спецназа создали с учетом сирийского опыта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Алексей Брусилов
В российской армии в ближайшее время, возможно, появятся два "Сармата". Один их них — широко известная тяжелая баллистическая ракета, а другой — сверхлегкий автомобиль для спецназа. В принципе, в том, что два изделия имеют одинаковые названия, нет ничего необычного. Например, "Терминатором" назвали одну из модификаций вертолета Ми-8 и боевую машину поддержки танков. Также много лет стоят на вооружении военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей" и зенитная ракетная система "Антей-2500". Можно вспомнить и другие образцы оружия с идентичными названиями.
По словам заместителя генерального директора ОКБ "Техника" Александра Елисеева, главное в их разработке, конечно, не название, а характеристики специального транспортного средства. Во время его создания использован опыт применения такой техники в различных горячих точках, в том числе и в Сирии. Это инициативная разработка, выполненная опытно-конструкторским бюро за счет собственных средств, но по заданию, выдвинутому непосредственно нашими военными.
Очень важно, что машина на 100 процентов выполнена из комплектующих российского производства.
"Машина очень динамичная и достаточно мощная. При этом сохраняются хорошие показатели экономичности двигателя, который мы взяли от ВАЗ-2121 и немного с ним поработали. Сама конструкция "Сармата" — очень простая и компактная, в случае необходимости не потребуется много усилий, чтобы его восстановить.
Автомобиль предназначен для специальных подразделений, воздушно-десантных войск и армейской разведки. Пока на него установлен пулемет ПКМ калибра 7,62 мм, но без проблем можно смонтировать 12,7-мм "Корд" или автоматический гранатомет", — пояснил Елисеев.
Полная масса спецназовской машины может достигать 1900 кг, при этом она может брать на борт до 700 кг различного груза и перевозить до 4 бойцов. Мощность двигателя — 95 л.с. Максимальная скорость движения до 130 км/ч. Запас хода по топливу — 500 км.
Российская Газета: последние новости
В России решили создать аналог суперкара Tesla Лукашенко поздравил с 75-й годовщиной победы в Курской битве В России стартовала масштабная проверка боеготовности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова38
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду647
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова8
На параде в Курске произошло ЧП24
Кого из российских звезд убил СПИД120
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение