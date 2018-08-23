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В Минобороны РФ рассказали о «библиотеке» воздушных целей
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В Минобороны РФ рассказали о «библиотеке» воздушных целей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российском военном ведомстве разработана информационно-моделирующая среда, которая позволяет предугадать действия летательного аппарата.
В Министерстве обороны РФ разработана информационно-моделирующая среда, а также создан классификатор воздушных целей, которые позволяют определять тип летательного аппарата и предугадывать его действия.
«Классификатор есть как в открытом доступе, так и в закрытом, потому что каждая страна, каждый разработчик не все выставляет на показ и не все есть в глобальной сети Интернет.
Он является частью информационно-моделирующей среды, в которую заложены не только боевые возможности, но и возможные направления движения, способы решения задач того или иного летательного аппарата», — рассказал заместитель начальника по учебной и научной работе военной академии ВКО Андрей Гончаров в интервью телеканала «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».
Гончаров также отметил, что в данный момент ведется работа по классификации космических объектов.
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