Минобороны РФ: США наращивают группировку у берегов Сирии

Конашенков напомнил, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием "Росс", который несет на борту 28 ракет "Томагавк", чей радиус действия позволяет нанести удары по всей территории Сирии . "Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее так называлась запрещенная в РФ террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" — прим. "РГ") при активном участии британских спецслужб с якобы применением в провинции Идлиб "химического оружия" сирийскими правительственными силами", — отметил официальный представитель Минобороны России.

Ранее наши военные сообщили, что в Персидский залив зашел американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "Джасм" класса "воздух — поверхность".

В то же время, по информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" для инсценировки химической атаки доставилим в город Джиср Эш-Шугур (провинция Идлиб) 8 емкостей с хлором. После передачи этого груза боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" бочки вывезли в деревню Халлюз. По данным наши военных, по соседству, в район города Джиср Эш-Шугур прибыла группа боевиков, накануне обученных спецами из британской частной военной компании "Олива" правильно обращаться с отравляющими веществами. Эти боевики, облаченные как представители "Белых касок", и станут имитировать спасение людей, якобы пострадавших от химоружия.