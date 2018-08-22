Минобороны закупит «Тайфун»

Минобороны подписало контракт на закупку бронемашин «Тайфун»

«Тайфуны» прошли через испытания в реальных боевых условиях в Сирии — это универсальные многоцелевые броневики.

Минобороны на форуме «Армия-2018» заключило контракт на закупку почти 60 бронеавтомобилей «Тайфун». Компания «Ремдизель», которая занимается их разработкой, главной задачей считает сохранение жизни экипажа. Машина способна выдержать мощный взрыв, при этом люди внутри не пострадают.

Особое место в линейке занимает медицинская модификация: ведь оперативная эвакуация раненого, залог его спасения.

«Тайфуны» прошли через испытания в реальных боевых условиях в Сирии — это универсальные многоцелевые броневики.