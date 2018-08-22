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В НАТО объяснили приближение к границам РФ
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НАТО назвало приближение к границам России «оборонительными действиями» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что инфраструктура НАТО движется к российским границам.
«Действия НАТО являются оборонительными и соразмерными, полностью соответствуя нашим международным обязательствам», — цитирует Reuters Лунгеску.
По ее словам, НАТО развернуло контингент, состоящий из 4 тыс. военнослужащих, чтобы «предотвратить любую возможную агрессию».
«Эти войска не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией, у которой есть войска на Украине, в Грузии и Молдавии против воли правительств этих стран», — утверждает пресс-секретарь.
Лунгеску также заявила, что вопрос полетов боевых самолетов над Балтийским морем обсуждался с Москвой в совете Россия — НАТО.
Ранее в среду Путин заявил, что инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России. Также он добавил, что Москва готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, однако альянс отказывается вести переговоры по этому вопросу.
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