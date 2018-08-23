РФ и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Россия и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности

"В четверг на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018" состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майором Мустафой Дебби. Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в Северной Африке", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что "в ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации".