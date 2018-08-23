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РФ и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности
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Россия и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности и наметили направления двустороннего сотрудничества, сообщил в четверг и журналистам в Минобороны РФ.
"В четверг на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018" состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майором Мустафой Дебби. Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в Северной Африке", — сказали в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что "в ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации".
"Заместитель министра обороны России обозначил некоторые перспективные направления российско-алжирского сотрудничества, среди которых особая роль была отведена мероприятиям учебно-боевой подготовки. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности", — подчеркнули в министерстве.
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