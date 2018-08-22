Военные РФ и ОАЭ обсудили Ближний Восток

Военные из России и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество обсудили на переговорах в среду замглавы российского военного ведомства Александр Фомин и государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам обороны Мохаммад аль-Баварди, сообщает Минобороны РФ. "В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке", — сообщает Минобороны России. Отмечается, что "стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран с учетом положительной динамики развития взаимодействия в военной сфере". "Переговоры прошли в доброжелательной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшей активизации многопланового сотрудничества между оборонными ведомствами", — говорится в сообщении. Военная делегация ОАЭ прибыла в Россию для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2018".