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Военные РФ и ОАЭ обсудили Ближний Восток
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Военные из России и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество обсудили на переговорах в среду замглавы российского военного ведомства Александр Фомин и государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам обороны Мохаммад аль-Баварди, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке", — сообщает Минобороны России.
Отмечается, что "стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран с учетом положительной динамики развития взаимодействия в военной сфере".
"Переговоры прошли в доброжелательной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшей активизации многопланового сотрудничества между оборонными ведомствами", — говорится в сообщении.
Военная делегация ОАЭ прибыла в Россию для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
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