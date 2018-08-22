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«Басурманин» продемонстрировали на «Армии-2018»
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Огневую мощь БМП-1АМ «Басурманин» продемонстрировали на «Армии-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Сергей Михеев/РГ
На проходящем международном форуме "Армия-2018" обнародована информация о модернизированной корпорацией "Уралвагонзавод" боевой машине пехоты БМП-1АМ "Басурманин".
По данным разработчиков, в результате внесенных улучшений, достигнут уровень боевой эффективности, близкий к показателям современных машин аналогичного класса. Так, произошло значительное усиление огневой мощи за счет установки боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой 2А72, пулемета ПКТМ калибра 7.62 мм, противотанковым ракетным комплексом ПТРК9К115 "Метис", а так же системы управления огнем с комбинированным прицелом и двухплоскостным стабилизатором. БМП-1АМ получила новую радиостанцию Р-168-25У-2 и систему запуска дымовых гранат 902В "Туча".
Прошедшая апгрейд машина в настоящее время весит 14300 килограммов. Благодаря двигателю мощностью 300 л.с. она способна разгоняться по шоссе до 65 км/ч. Запас хода достигает 550 км.
Накануне БМП-1АМ приняла участие в динамическом показе военной техники, в ходе которой зрителям продемонстрировали возросшую огневую мощь боевой машины.
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